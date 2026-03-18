Madariaga y la región tendrá su primera app para comprar y vender hacienda

MADARIAGA









Una consignataria de General Madariaga avanza en la modernización del sector ganadero con el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la compra y venta de hacienda. La herramienta, que estará disponible en los próximos días, busca transformar la forma tradicional de comercialización, incorporando mayor agilidad, alcance y transparencia en las operaciones.









Se trata de Montaldo Consignatarios, firma con trayectoria en el mercado que apuesta a la innovación como eje de crecimiento. Según adelantó Juan Montaldo, la aplicación se encuentra en su etapa final y podría lanzarse en los próximos días.





La consignataria se posiciona además como la primera casa ganadera de la Argentina —y de Latinoamérica— en aplicar soluciones basadas en inteligencia artificial para el control, seguimiento, conteo y pesaje del ganado. En este sentido, ya implementa sistemas innovadores como la pesada y conteo de animales mediante drones, lo que permite optimizar tiempos y mejorar la precisión de los datos en el trabajo de campo.









A su vez, la empresa utiliza tecnología de monitoreo a través de caravanas con GPS, que posibilitan conocer en tiempo real la ubicación y el comportamiento del ganado. Estas herramientas aportan mayor control, trazabilidad y eficiencia en la gestión productiva.









La nueva aplicación permitirá a los productores acceder a más compradores y concretar operaciones de manera más dinámica, en un formato similar al de plataformas de comercio electrónico. De esta manera, se busca ampliar el mercado y facilitar las transacciones en un entorno cada vez más digital.









Desde la firma remarcan que, más allá de la incorporación de tecnología, se mantienen los valores tradicionales del sector: el acompañamiento, la confianza y el respaldo en cada operación. La iniciativa marca un nuevo paso en la transformación del negocio ganadero en la región, donde la innovación comienza a consolidarse como una herramienta clave.