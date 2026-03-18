Detuvieron a un hombre por amenazar al legislador Waldo Wolff y a su familia

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de amenazar al legislador Waldo Wolff y a su familia tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el exministro de Seguridad porteño el pasado 6 de marzo. El operativo se realizó en una vivienda de Florencio Varela , provincia de Buenos Aires, donde agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales concretaron un allanamiento por orden judicial.

Según informaron fuentes policiales a Infobae , la intervención se originó cuando Waldo Wolff advirtió a las autoridades sobre una serie de amenazas recibidas a través de la red social Instagram . La denuncia activó el trabajo de los especialistas en ciberdelitos, quienes rastrearon los perfiles y registros digitales asociados a la cuenta desde la que surgieron los mensajes intimidatorios.

Las tareas de rastreo digital permitieron identificar la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada para enviar las amenazas. Así, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas , bajo la titularidad de Miguel Kessler , instruyó a los investigadores para profundizar el análisis sobre los domicilios asociados a las direcciones detectadas. De acuerdo con la información oficial, uno de esos domicilios coincidió en dos de las técnicas de investigación aplicadas por el área de ciberdelitos.

A partir de estos datos, la fiscalía solicitó al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 12 , a cargo de Juan Neumann , la autorización para allanar la propiedad ubicada en Florencio Varela . El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Garantías 8 del Departamento Judicial de Quilmes .

Durante el operativo, los agentes localizaron al principal sospechoso, un hombre de 29 años , quien quedó notificado por disposición de la magistratura para presentarse a declaración indagatoria.

En el lugar, los oficiales secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. El análisis de los dispositivos será clave para determinar el alcance de las amenazas y posibles vínculos con otros hechos similares .

El expediente judicial se encuentra bajo secreto de sumario mientras avanza el análisis de la información digital incautada.

Fuente: Infobae