Santiago Viola jura ante la Corte como representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura

El nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, jurará el martes ante la Corte Suprema como nuevo representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura en reemplazo de Sebastián Amerio, un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo .

Se trata de un cargo estratégico porque del consejo saldrán más ternas con candidatos a jueces ante las más de 300 vacantes que tienen la justicia nacional y federal en todo el país.

Viola es el principal asesor legal de Karina Milei, tanto que fue fundamental en la designación de Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cuneo Libarona.

"Se conocen hace muchos años con Juan Bautista", reconoce un allegado al flamante ministro de Justicia, que recordó el paso del actual apoderado de LLA por el juzgado federal de Ariel Lijo cuando el saliente titular del Ministerio Público fiscal porteño trabajaba en otro juzgado de Comodoro Py.

Viola, de 37 años, supo ganar vínculos en el ámbito judicial con ayuda de su madre, la abogada Claudia Balbín, quien mantiene una relación cercana con la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Viola defendió en 2016 a los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Leandro, Melina y Luciana, en una causa por presunto lavado de dinero que investigaba el juez federal Sebastián Casanello. Un año más tarde renunció a patrocinar a los acusados "por motivos personales"

Justamente fue procesado en 2019 por supuestamente instigar el falso testimonio de dos testigos que dijeron que el juez Casanello había estado en la quinta de Olivos con Cristina Kirchner, un hecho que posteriormente se demostró falso. Si bien se lograron acumular pruebas y la Cámara Federal procesó a los testigos luego la Cámara de Casación Penal anuló el procesamiento y ordenó el sobreseimiento definitivo de Viola, en mayo de 2021.

Fuente: Clarín