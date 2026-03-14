En medio del drama por las inundaciones en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo y el libertario lisandro Catalán se cruzaron en las redes

"La política partidaria puede esperar pero la gente no", señaló este sábado por la tarde el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , luego de que un exministro del Interior Lisandro Catalán hiciera una publicación para destacar las gestiones del Gobierno de Javier Milei en esa provincia luego de las considerables inundaciones. Todo comenzó por una publicación de la ministra Sandra Pettovello, que resaltó el trabajo del Gabinete en las tareas de socorro, que Catalán retuiteó y cayeron mal en el oficialismo provincial. Jaldo, no obstante, agradeció a Pettovello, al ministro Diego Santilli y al Ejecutivo nacional por la asistencia.

La publicación de Pettovello que dio pie al cruce decía: "En el marco del temporal que afectó a la provincia de Tucumán, desde el Ministerio de Capital Humano enviamos insumos para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias. Seguimos trabajando para estar cerca de quienes más lo necesitan". Ese posteo apareció esta tarde en su cuenta oficial de X y citó al Presidente. Una de las figuras del oficialismo aunque ya no parte del gabinete salió a retuitear la publicación de la ministra de Capital Humano: fue Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán.

"Desde La Libertad Avanza Tucumán queremos agradecer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las gestiones que viene realizando desde el día miércoles para que esta ayuda llegue a nuestra provincia. Gracias a ese trabajo, ya se pusieron a disposición insumos fundamentales para asistir a las familias que hoy están atravesando una situación muy difícil", escribió Catalán.

Y lo que pareció molestar en puntual a la gobernación tucumana de todo lo escrito por Catalán este sábado fue: " Ahora le pedimos al Gobierno de la Provincia de Tucumán que agilice de manera urgente la logística y el reparto de estos insumos. En particular, le solicitamos al ministro de Desarrollo Social que disponga todos los recursos necesarios para que la ayuda llegue cuanto antes a cada una de las familias afectadas. Miles de tucumanos están en situación de emergencia y necesitan respuestas rápidas ".

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Una hora y media después, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , le respondió a Catalán: "¡Basta! La política partidaria puede esperar. La gente no . En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y trabajo serio".

" La asistencia nacional que hoy está llegando a Tucumán fue gestionada personalmente por este gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en diálogo directo y en el marco del respeto al federalismo que debe regir la relación entre Nación y las provincias", amplió Jaldo en su cuenta de X.

¡Basta, @catalanlisandro ! La política partidaria puede esperar, la gente no. En momentos tan difíciles para muchas familias tucumanas, lo que menos se necesita es intentar apropiarse de gestiones que no se hicieron. Lo que hace falta es responsabilidad, respeto institucional y… https://t.co/opT0CVGBpn

Y arremetió: "Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán. Solo apareció para subirse a la ola mediática".

"Agradecemos al gobierno Nacional y a los funcionarios que han participado para que esta ayuda pueda llegar a los tucumanos que hoy están sufriendo", culminó el gobernador en su respuesta.

Tras esa contundente respuesta, Catalán recogió el guante, le señaló a Jaldo que como gobernador "no estuvo acostumbrado a que nadie la marque las falencias de la provincia, que son innumerables" y tras volver a pedirle que su ministro de Desarrollo Social "sea eficiente en la logística de distribución de la ayuda nacional", cerró con un mensaje conciliador: "El equipo de La Libertad Avanza a disposición para ayudar como siempre en todo lo que podamos".

Fuente: Clarín