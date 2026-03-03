Sancionaron a un cura por abuso de menores: se había hecho viral por usar una 4x4 para bendecir en la pandemia

En las últimas horas, el Vaticano ratificó la sanción contra el cura Damián Rodríguez Alcobendas tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual contra un menor.

La decisión de la Santa Sede es contundente: le prohibió de forma perpetua ejercer cualquier oficio eclesiástico y le impidió tener contacto con nenes en ámbitos pastorales.

La resolución fue notificada oficialmente por el Obispado de San Isidro, luego de que el “Colegio para el examen de los recursos en materia de delitos graves” de la Santa Sede rechazara la apelación presentada por el acusado. Con este fallo, la Iglesia dio por probada la culpabilidad del presbítero en un hecho calificado como una “grave violación al sexto mandamiento”.

A diferencia de otros escándalos de público conocimiento, los hechos denunciados ocurrieron entre 2003 y 2004. Según trascendió, el abuso no tuvo lugar en las instituciones educativas donde el cura se desempeñaba en Nordelta, sino en el marco de su vida privada. La víctima presentó la denuncia directamente ante las autoridades de la Iglesia dos décadas después de lo sucedido.

La condena impuesta por el Vaticano incluye prohibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico o funciones directivas en parroquias y seminarios; inhabilitación para la docencia en áreas teológicas o pastorales; prohibición absoluta de realizar tutorías o asesoramiento a menores de edad; y suspensión del ministerio sacerdotal público por un período de 5 años.

Desde el Obispado que conduce monseñor Guillermo Caride advirtieron que, si Rodríguez Alcobendas no cumple con estas restricciones, se procederá a su dimisión del estado clerical (la expulsión definitiva de la Iglesia).

Rodríguez Alcobendas era una figura muy conocida entre los vecinos de los barrios cerrados de la zona norte. Su nombre saltó a los medios nacionales en 2020, durante los meses más estrictos de la cuarentena por el coronavirus.

En aquel entonces, ante la imposibilidad de dar misa, el sacerdote ideó una particular forma de acercarse a sus fieles: recorría las calles de Nordelta montado en la caja de una camioneta 4x4 para repartir bendiciones a los vecinos que se asomaban a sus jardines. Aquella imagen se volvió viral y lo convirtió en un personaje mediático.

Tras su paso por la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y su rol como capellán en colegios de elite, había sido destinado al convento de Pacheco de las Hermanas Siervas de María, lugar donde se encontraba antes de que la sanción quedara firme.

A través de un comunicado, la Iglesia de San Isidro manifestó su “cercanía con la víctima de este delito grave” y expresó un pedido de disculpas público: “Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido”.

Fuente: TN