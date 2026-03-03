Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama por la noche: por qué lo recomienda el Feng Shui

NACIONALES

De acuerdo con las creencias del Feng Shui y otras tradiciones energéticas, existen objetos simples que se utilizan como herramientas simbólicas para armonizar los espacios y mejorar la calidad del descanso.

Para estas prácticas, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, ya que la noche es considerada un momento de renovación energética, ideal para equilibrar emociones y favorecer un sueño reparador.

Uno de los consejos que ganó popularidad en los últimos años es dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama, un elemento al que se le atribuyen propiedades vinculadas con la absorción de energías negativas y la limpieza energética del ambiente durante la noche.

Para potenciar su efecto simbólico y mantener el equilibrio energético del dormitorio, se recomienda prestar atención tanto al recipiente como al lugar donde se lo ubica:

Según estas creencias, no es recomendable ubicar el frasco debajo de la cama ni en lugares cerrados o poco visibles , ya que la energía necesita circular con libertad para que el ritual simbólico tenga efecto.

Bien ubicado, el frasco con sal gruesa puede funcionar como un elemento de limpieza energética y protección nocturna, siempre acompañado de una intención clara y de hábitos saludables que favorezcan el descanso y el equilibrio emocional.

También es clave que no haya objetos almacenados debajo de ella, ya que interfieren en la circulación de la energía, según el Feng Shui.

Fuente: TN