Ruta 11: sancionaron al chofer de un micro de larga distancia por un sobrepaso prohibido en doble línea amarilla

NACIONALES

Un chofer de un micro de larga distancia fue sancionado en la ruta provincial 11 luego de realizar un sobrepaso prohibido en un tramo con doble línea amarilla, una maniobra peligrosa que quedó registrada por cámaras del operativo de seguridad vial. El hecho ocurrió a la altura del partido de Villa Gesell y fue detectado por agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El episodio se produjo durante un control realizado por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial . En las imágenes del operativo se observa cómo el colectivo adelanta a otros vehículos pese a la señalización que prohíbe esa maniobra. Los inspectores lo interceptaron poco después y le labraron el acta correspondiente.

La situación generó especial preocupación entre los agentes porque se trataba de un conductor profesional, responsable de transportar pasajeros y obligado a cumplir estrictamente las normas de tránsito. En ese sentido, desde el organismo remarcaron que este tipo de conductas resulta aún más grave cuando la protagoniza quien conduce un vehículo de gran porte.

Durante la intervención, los inspectores le explicaron al chofer el motivo de la sanción mientras registraban el procedimiento con cámaras corporales. “Todo esto está siendo grabado, porque tengo las bodycams” , se escucha decir a uno de los agentes mientras detienen al colectivo para identificar al conductor y solicitar la documentación.

Según el Ministerio de Transporte bonaerense, la infracción se encuadra en la prohibición de adelantamiento en presencia de doble línea amarilla , una señalización que se utiliza en tramos donde no existe visibilidad suficiente o donde la maniobra puede generar un riesgo de colisión frontal.

“La responsabilidad nuestra es hacer cumplir las normas pero la responsabilidad de todos también es respetarlas. La gran mayoría de los siniestros se producen por acciones imprudentes de los propios conductores”, señaló el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, al referirse al operativo.

En el mismo procedimiento, los agentes también detectaron a un conductor particular que realizó una maniobra similar. Se trataba de un auto en el que viajaba un matrimonio acompañado por sus mascotas , cuyo conductor también había adelantado a otros vehículos pese a la doble línea amarilla.

Ambos casos quedaron registrados por las cámaras instaladas en los móviles oficiales y por las bodycams que utiliza el personal de seguridad vial, dispositivos que transmiten en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial.

Desde la cartera provincial explicaron que estas acciones forman parte de la política de “Tolerancia Cero” frente a las maniobras peligrosas en rutas bonaerenses. El objetivo, señalaron, es prevenir siniestros y reforzar los controles para reducir conductas imprudentes que puedan poner en riesgo la vida de otros conductores.

Fuente: Clarín