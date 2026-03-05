Video: un hombre rompió la ventana de una camioneta para robarla y se quedó dormido adentro

NACIONALES

Una vecina del barrio Belén, en Neuquén capital, salió de su casa este miércoles por la mañana para llevar a su hija a la escuela y se encontró una escena inesperada: un hombre dormía profundamente en la camioneta de su padre tras romper el vidrio para entrar.

Según relató Patricia, la dueña del vehículo, el hombre es un habitual de la zona y suele merodear por la plaza ubicada en Racedo y Gervassoni.

“Lo vemos siempre dando vueltas, no es la primera vez que aparece ”, contó la mujer en diálogo con LM Neuquén y, sin salir de su asombro, decidió grabar un video y compartirlo en redes para visibilizar la situación.

Al ver al desconocido durmiendo en la camioneta, Patricia llamó a su padre, pero no lograron despertarlo ni moverlo. “No sabíamos si tenía un arma o si podía reaccionar mal, así que llamamos a la Policía para que se encarguen ellos”, explicó.

Los efectivos llegaron al lugar, demoraron al hombre y lo trasladaron a la comisaría. Sin embargo, según le informaron a la familia, ya lo habían detenido varias veces por delitos menores . “Se lo llevan y lo liberan. Dicen que es el protocolo”, lamentó Patricia.

La vecina aseguró que el hombre, de entre 30 y 35 años, rompió una ventana para entrar y habría intentado arrancar la camioneta, ya que encontraron daños en la palanca de cambios . “No entiendo cómo se quedó dormido, no sabemos si consumió algo”, agregó. Por precaución, la familia decidió quitarle la batería a la camioneta para evitar nuevos intentos de robo.

Además, la afectada denunció que los robos y hechos de inseguridad aumentaron en el barrio. “Te roban baterías, revisan la basura, rompen botellas en la calle y dañan las cubiertas de los autos”, detalló. Señaló también que un grupo de “tres o cuatro” personas duerme en la plaza y aprovecha la oscuridad para vigilar los movimientos de los vecinos sin ser vistos.

Al revisar las cámaras de seguridad, la familia comprobó que el hombre estuvo merodeando la cuadra y la plaza durante toda la noche . Incluso, intentó venderle objetos a un vecino antes de volver a la camioneta.

Tras viralizar el video, Patricia recibió mensajes de otros barrios, como Islas Malvinas, donde también reconocieron al hombre y lo vincularon con delitos similares. “Los vecinos ya están cansados de llamar a la Policía. Nadie hace denuncias porque no pasa nada”, concluyó.

Fuente: TN