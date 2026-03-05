Rociar los pies con alcohol y clavo de olor: qué uso tiene y cuándo recomiendan hacerlo

Los especialistas aseguran que rociar los pies con alcohol y clavo de olor ayudan a aliviar el cansancio, el dolor y la sensación de hinchazón , dejando una sensación de frescura. Su preparación es simple y requiere de pocos ingredientes, además de ser económico y fácil de usar.

Se recomienda utilizarlo al final del día, especialmente después de estar muchas horas parado, caminar mucho o usar calzado cerrado, después de entrenar o de actividad intensa (caminatas largas, running, gimnasio), antes de dormir e incluso en días de calor, cuando se transpira más de lo normal.

Se debe aplicar en la planta de los pies y talones con los pies limpios y secos y masajear un minuto. Los especialistas indican que se puede usar 1 o 2 veces por día según necesidad.

Su acción se explica por los efectos del alcohol, que se evapora rápido y, al hacerlo, se lleva calor de la piel. Ese cambio de temperatura puede bajar transitoriamente la sensibilidad de terminaciones nerviosas cutáneas y dar una sensación de “descanso”. Además, el clavo contiene eugenol, una molécula con evidencia experimental de actividad analgésica/antiinflamatoria.

Además de aliviar el dolor , también sirve para combatir los malos olores : cuando hubo transpiración, el alcohol actúa como antiséptico y los clavos aportan aroma.

También hay que tener en cuenta que conviene evitarlo si hay heridas, ampollas, grietas, irritaciones o la piel está muy sensible , porque el alcohol puede arder y empeorar la zona. Si aparece enrojecimiento, picazón o una reacción que sugiera alergia o dermatitis, lo indicado es suspender su uso.

Además, si las molestias en los pies son frecuentes, intensas o aparecen sin un esfuerzo claro, conviene no normalizarlas: a veces detrás hay fascitis plantar , problemas de calzado, sobrecargas por pisada o circulación deficiente . En esos casos, el alivio casero puede quedar corto. Ajustar la rutina, alternar el tipo de zapato, sumar pausas y consultar a un profesional si el dolor persiste es la forma más segura de evitar que un problema menor se vuelva crónico.

Fuente: TN