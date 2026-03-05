El exabrupto del intendente de Castelli tras el violento asalto a una familia

ZONALES

Luego de que se conociera el brutal asalto ocurrido en una vivienda de Castelli, el intendente Francisco Echarren reaccionó con dureza en sus redes sociales y lanzó fuertes críticas contra los responsables del hecho y quienes habrían colaborado desde la ciudad.





El jefe comunal destacó el rápido accionar policial, pero apuntó especialmente contra quienes habrían actuado como “entregadores”.





“Ayer entraron a robar a una familia de Castelli, los ataron y los golpearon. Ya están presos por el excelente trabajo policial, fueron dos delincuentes que vinieron de La Costa. Pero alguien los trajo y les señaló la casa. Esos fueron vecinos nuestros, gente de acá, que también tienen que estar presos por delincuentes. A esos les queda poco para ir presos y que todos sepan sus nombres. Vamos a cuidar Castelli con toda nuestra fuerza”, expresó Echarren.





En su publicación, el intendente también utilizó una frase de fuerte tono para referirse a los responsables del ataque, lo que generó repercusión en la comunidad local.





El asalto





El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Rivadavia, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada, ataron y golpearon a los ocupantes de la casa: una pareja de jubilados de 76 y 72 años y un hombre de 47.





Según la investigación, los ladrones amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y exigieron dinero. Tras el ataque escaparon con 120 mil pesos y una cadena dorada, utilizando guantes de látex para evitar dejar rastros.





Tras el alerta al 911, la policía logró detener a uno de los sospechosos dentro de la vivienda cuando intentaba escapar. Minutos más tarde, otros dos fueron interceptados en el parador Milos, sobre la Autovía 2, donde se recuperó el dinero y los objetos robados.





Con el avance de la investigación, el análisis de cámaras y testimonios permitió determinar la participación de dos personas más, entre ellas un sobrino de una de las víctimas, que habría actuado como entregador señalando la casa a los delincuentes.





En total cinco personas quedaron detenidas, mientras que la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, y privación ilegítima de la libertad. La investigación continúa para determinar si hubo más implicados.