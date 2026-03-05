Si tenés potes de helado, no los tires: cómo reutilizarlos en el jardín paso a paso

NACIONALES

Si compraste helado y te quedó el pote de telgopor, no lo tires . Con un poco de creatividad y algunos elementos que seguramente ya tenés en tu casa, podés reutilizarlo en el jardín o en el balcón y darle una segunda vida antes de que termine en la basura.

Una de las formas más simples de hacerlo es transformarlo en una maceta o en un semillero para plantas . El proceso es sencillo, no requiere herramientas especiales y puede ayudarte a empezar un pequeño espacio verde en casa.

El telgopor (poliestireno expandido) tiene varias características que lo vuelven útil para la jardinería.

En primer lugar, es liviano y resistente , por lo que resulta fácil de mover incluso cuando está lleno de tierra. Además, ayuda a conservar la humedad , algo beneficioso para muchas plantas pequeñas.

Reutilizar estos envases también tiene un impacto positivo en el ambiente. Al darles un nuevo uso, reducís la cantidad de residuos y evitás que terminen en basurales o rellenos sanitarios.

Reutilizar potes de helado para el jardín tiene varios beneficios prácticos:

Aunque son muy útiles, hay algunos aspectos a considerar.

Fuente: TN