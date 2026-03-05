Violento robo a una familia en Castelli: hay cinco detenidos, entre ellos un sobrino de una de las víctimas

ZONALES

Un violento asalto ocurrido en una vivienda de Castelli terminó con cinco personas detenidas, luego de un operativo policial que permitió capturar a los sospechosos y recuperar parte del dinero y los objetos robados.





El hecho se registró en una casa ubicada en la calle Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el sistema de emergencias 911 recibió un alerta por un robo en proceso en ese domicilio.





Al llegar al lugar, los efectivos anunciaron su presencia pero no obtuvieron respuesta. Por ese motivo, ingresaron a la propiedad a través de viviendas linderas. En ese momento, un hombre salió del interior de la casa intentando escapar, pero fue interceptado y aprehendido en la vía pública frente al domicilio. El sospechoso fue identificado como A. A., de 26 años, según supo CNM.





Dentro de la vivienda, los policías encontraron a los moradores maniatados y con lesiones leves. Las víctimas fueron eran una pareja de jubilados de 76 y 72 años y un hombre de 47. Todos presentaban heridas leves y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.





De acuerdo al relato de las víctimas, los delincuentes ingresaron a la vivienda y, mediante amenazas con un arma de fuego y golpes, exigieron la entrega de dinero en efectivo. Tras el asalto, los agresores se llevaron 120 mil pesos y una cadena dorada. Además, habrían utilizado guantes de látex para evitar dejar rastros.





Con los datos aportados por los damnificados, se emitió un alerta a los móviles policiales en la zona. Poco después, dos sospechosos fueron interceptados en el parador Milos, ubicado sobre la Autovía 2 a la altura del kilómetro 183.





Allí fueron detenidos C. P., de 34 años, y M. T. de 38. En su poder se encontraron los elementos sustraídos: el dinero en efectivo, la cadena dorada, guantes de látex blancos y negros y distintas prendas de vestir, que fueron secuestradas.





La investigación continuó con tareas de campo, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. A partir de esas pruebas se determinó la presunta participación de un sobrino de una de las víctimas y de R. C. Z.





Según la investigación, uno de ellos fue el entregador y el otro habría sido quien contactó a los delincuentes para concretar el robo.





Las cámaras de seguridad permitieron observar cómo los sospechosos llegaron a Castelli en un ómnibus y fueron recogidos por el sobrino de las vóctimas y R. C. Z. en una camioneta Fiat Strada verde. Posteriormente se alojaron en el mismo hostel donde residía Z. y más tarde realizaron varios recorridos por el domicilio de la familia antes de concretar el asalto.





Con estos elementos, la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios, procedimientos que se realizaron entre la noche del día anterior y la madrugada de esta jornada. Durante los operativos se secuestró la camioneta utilizada en el hecho, teléfonos celulares y anotaciones con información vinculada a la familia víctima.





La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y privación ilegítima de la libertad. La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.