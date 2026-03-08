Rociar agua con lavanda en las almohadas: por qué lo recomiendan y cada cuánto hacerlo

NACIONALES

La almohada es uno de los elementos del hogar que está en contacto directo con el rostro y el cabello durante varias horas cada noche. Con el uso diario, puede acumular sudor, restos de piel, polvo y olores que no siempre desaparecen solo con ventilarla o cambiar la funda.

En este marco, especialistas en limpieza del hogar y bienestar señalan un truco simple, económico y cada vez más difundido: rociar agua con lavanda en las almohadas para ayudar a refrescarlas, aportar un aroma relajante y favorecer un ambiente más agradable al momento de dormir.

La lavanda es una planta aromática conocida por sus propiedades relajantes y su uso tradicional en aromaterapia. Diversos estudios publicados en revistas como Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine señalan que su aroma puede ayudar a promover la relajación y mejorar la calidad del descanso en algunas personas.

Además de su fragancia agradable, el uso de lavanda en el hogar suele recomendarse porque:

De esta manera, rociar agua con lavanda se vuelve una alternativa simple para mantener las almohadas frescas entre lavados.

Gracias a estas propiedades, la lavanda se convirtió en uno de los aromas más utilizados en el hogar para mejorar el descanso. Usada de forma correcta, puede ayudar a mantener las almohadas frescas y a generar un entorno más agradable para dormir.

Este procedimiento se puede realizar dos o tres veces por semana , o cada vez que se quiera refrescar la cama antes de dormir.

Fuente: TN