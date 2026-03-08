“Queremos elegir con quién”: estalló un conflicto entre productores y una fundación por el precio de la vacuna contra la aftosa

La campaña de vacunación contra la aftosa comenzó con un conflicto inédito en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde productores ganaderos están en pie de guerra para poder elegir a qué fundación comprarles las dosis, teniendo en cuenta los costos y el precio de la misma.

La bronca estalló cuando 15 ganaderos del partido de Salliqueló con campos en la vecina localidad de Adolfo Alsina pidieron hace un mes vacunar a sus animales bajo la órbita de la fundación que administra la Asociación Rural de su pueblo (ARS) en vez de hacerlo con la institución del distrito lindante a través de la firma de un convenio entre ambas entidades. Pero dicha solicitud fue denegada .

“Hicimos el pedido formal con el aval de Senasa local y obtuvimos una negativa, por lo cual no nos dejaron hacer el traspaso. Pedimos explicaciones y no nos pudieron dar ninguna , ni técnica ni sanitaria, sino que es un capricho”, explicó a Clarín Rural el integrante de la ARS e impulsor de la solicitud, Alberto Lanusse.

Al principio - comentó Lanusse -, el pedido fue por “pertenencia y comodidad”, pero después se convirtió en una cuestión económica, ya que en Salliqueló la dosis sale $1.750 y el Adolfo Alsina $2.300 .

“No podemos dejar a los productores sujetos a que se establezcan los precios de la vacuna por capricho de la fundación , porque no corresponde. Hay arbitrariedad a la hora de decidir el precio y son instituciones que no deberían tener fines de lucro , porque fueron creadas por y para los productores en pos de erradicar la enfermedad y a la sombra de esto, se generan estas cosas, estas diferencias difíciles de explicar ”, planteó Lanusse.

Más allá de la solicitud de traspaso, el productor indicó que se están llevando adelante gestiones con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y las oficinas locales del Senasa. “Vamos a llevar esto hasta donde haya que llevarlo. Hoy los productores estamos cautivos de vacunar en la fundación , porque no nos queda otra opción. Estamos a favor de la vacunación y lo vamos a hacer, pero queremos elegir con quien ”, concluyó Lanusse.

Por su parte, el presidente de la ASC, Arnoldo Mazzino , sostuvo que, según cómo se desenvuelva el conflicto - esto es, si se aprueba el traspaso o no -, de traducirá en “si seguimos con estructuras que se han degenerado en kioscos” .

En este sentido, detalló que “en la lucha de los productores contra la fiebre aftosa, con el correr de los años se degeneraron en estructuras tipo kiosco de productores presos en las que se terminaron pagando dos veces más lo que tendría que valer vacunar . Con lo cual entendemos que no solo son los productores estos puntuales, sino que el problema que tenemos con la fundación de Adolfo Alsina, que es uno de los exponentes más visibles de estas estructuras, es que, en sí, ya son un fin más que un medio de control de la vacunación”, detalló Mazzino.

“Si deciden mal, vamos a tener multiplicados esos kioscos y va a ser de gusto que compitan los laboratorios , por eso creo que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado - a cargo de Federico Sturzenegger - y el Senasa tiene que actuar”, concluyó Mazzino.

Fuente: Clarín