River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Sarmiento se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesan realidades diferentes pero tienen un mismo objetivo: sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del certamen. El encuentro está programado para las 19.45 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle a Huracán por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo). El Verde, por su parte, está 12° en la clasificación general con 10 unidades al igual que Argentinos Juniors y Banfield, aunque ambos lo superan por acumular mejor coeficiente de tantos (tiene -3 contra -1 del Taladro y +1 del Bicho). En la última jornada empató 0 a 0 con Racing como local.

River no logró derrotar a Sarmiento en los últimos dos cruces entre sí. El último triunfo fue el 28 de julio de 2024, por la cuarta jornada de la Liga Profesional, cuando le ganó por la mínima diferencia con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, en la despedida de Martín Demichelis antes del regreso de Marcelo Gallardo. El antecedente que mejores recuerdos le trae al club de Núñez es del 30 de abril de 2022, cuando lo goleó 7 a 0 en la Copa de la Liga con un hat-trick de Julián Álvarez y sendas anotaciones de Tomás Pochettino, Enzo Fernández, Esequiel Barco y Santiago Simón.

El partido está programado para este domingo a las 19.45 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.47 contra los 7.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.22.

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Fuente: La Nación