MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Una mujer resultó herida en un siniestro vial en pleno centro

MADARIAGA

Una mujer mayor de edad fue trasladada en la tarde de este viernes al Hospital Municipal por personal del SAME luego de resultar golpeada en un siniestro vial que se produjo en la esquina de Belgrano y San Martín.





La víctima viajaba en una bicicleta y, por causas que aun deben establecerse, se cayó de la misma resultando golpeada al impactar contra el asfalto.





Una camioneta se ve en la imagen que enviaron lectores a CNM mientras varios vecinos asistían a la afectada.