“Ricardo Darín decidió nacer en Jaén”: la curiosa campaña que se volvió viral

A pocos días de convertirse en abuelo por primera vez , Ricardo Darín volvió a estar en el centro de la escena por un divertido video que le hicieron en España. La ciudad de Jaén decidió homenajear al actor luego de que contó que eligió ese sitio como su “lugar de nacimiento” para obtener la ciudadanía española. A partir de esa noticia, el municipio andaluz publicó en sus redes sociales un clip donde vecinos, comerciantes y autoridades se disputan dónde poner la placa en homenaje al reconocido artista.

Todo se remonta al año pasado, cuando en el programa Otro día perdido (Eltrece), Mario Pergolini le preguntó a Darín: “¿Sos ciudadano español también?”. A lo que el actor respondió sin dudar: “ Sí, sí. Yo nací en Jaén. Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, te dan a elegir una ciudad y yo elegí Jaén” , aseveró.

Con creatividad y humor, la comunidad andaluza decidió apropiarse de la anécdota impulsando la colocación de una placa de “nacimiento” en algún punto emblemático de la ciudad. La iniciativa estuvo acompañada por relatos ficticios y simpáticos que reforzaban, en tono lúdico, el vínculo entre el actor y la localidad.

“Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén. Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa . Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro”, empieza el clip compartido por la cuenta @vivaandalucía.

En las imágenes se muestra el proceso de creación de la placa, que lleva la inscripción “Aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino” , junto al escudo oficial de la ciudad. A partir de allí, comerciantes locales comenzaron a debatir, en tono jocoso, cuál sería el lugar más adecuado para instalar este singular homenaje inventando anécdotas con el argentino.

“La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio, ¿no? Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa, o sea, que yo creo que nuestro mérito también es parte de su éxito. Está claro que tiene que estar aquí“, dijo en el video el vecino Jesús Espinosa, que atiende una casa de tejidos.

“Pues qué mejor sitio que aquí en la Floristería Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonico el muchacho . ¿Es que me han dicho que es argentino? Pero si tiene un acento de Jaen auténtico ”, sostuvo María Luisa, que atiende un local de flores.

“La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí. En la puerta de la confitería. Claro, se pasaba aquí todo el día, no había quien lo sacara de aquí. Le gustaban mucho las milojas y esos bollos. El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía a Ricardín, de Ricardo y Darín: Ricardín ’”, aseguró Rosa María, dueña de un restaurante.

Con la disputa de los vecinos por quedarse con la placa, el video finaliza con una apelación directa al actor argetino: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”, lanzaron en el divertido clip.

Hasta el momento no se sabe qué llevó a Ricardo Darín a elegir la ciudad de Jaén para su nacimiento, pero sí que ahora tendrá un vínculo estrecho con la ciudad que es conocida como la “capital mundial del aceite de oliva” por la enorme producción de olivos que la rodea. Restará saber dónde quedará colocada la placa, mientras tanto los usuarios en redes sociales utilizan el hashtag #DarínDóndeVaLaPLaca para dar ideas a las autoridades.

Fuente: La Nación