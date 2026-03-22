San Juan: una pareja y su hija de dos años murieron en choque frontal en la Ruta 20

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Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola (32), Valeria Pont (28) y Catalina Osola (2). La Justicia investiga una mala maniobra de sobrepaso de un camión como posible causa del accidente.





Una pareja y su bebé de dos años murieron durante un violento choque frontal en la Ruta Nacional 20, a la altura del departamento 9 de Julio, en la provincia de San Juan.





El accidente se produjo el sábado a la noche, a la altura de la fábrica Taranto, cerca del cruce con la ruta 182, donde chocaron un Audi TT rojo y un Renault Logan blanco en el que viajaba la familia.





Según las primeras hipótesis que manejan los investigadores, todo se habría desencadenado por una maniobra fallida de sobrepaso a un camión. La violencia del impacto fue tal que el Audi quedó con el frente completamente destruido, mientras que el Renault volcó y terminó al costado del camino.





Personal de bomberos y efectivos de la Comisaría 31ª llegaron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo de emergencia. Los rescatistas trabajaron para liberar a las personas atrapadas en los vehículos, en medio del riesgo de una posible fuga de gas.





En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de un hombre, una mujer y una nena. Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola (32), Valeria Pont (28) y su hija Catalina Jazmín Osola, todas de Caucete. Él era policía, su pareja docente y la menor tenía apenas dos años.





La Policía de San Juan y la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales cercaron el perímetro para preservar las pruebas, mientras familiares de las víctimas llegaban al lugar en medio de una profunda conmoción.





El equipo fiscal, coordinado por Roberto Ginsberg junto a Francisco Pizarro, Francisco Micheltorena y Pablo Orellana, dirigió las tareas de la Policía Científica en la escena del accidente.





Ahora, los investigadores intentan determinar las responsabilidades exactas de los conductores, tanto el del Audi como el camión, que fueron imputados por “homicidio culposo”. Los resultados de las pericias accidentológicas serán clave para reconstruir el choque.