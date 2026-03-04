Revés para la santiagueña acusada de racismo en Brasil: piden que no vuelva a la Argentina y quedó a un paso del juicio oral

NACIONALES

Agostina Páez , la abogada e influencer santiagueña que desde enero está detenida en Brasil acusada de realizar gestos racistas en respuesta a la burla de unos empleados de un bar, enfrenta un nuevo revés en la causa luego de que la fiscalía pidió elevar su caso a juicio y que se rechace la solicitud de la defensa de la joven, que había requerido transitar el juicio en Argentina. Según sostuvo la acusación, hacer lugar al pedido comprometería "la regularidad de la persecución penal", especialmente "ante la gravedad de la imputación" .

"La petición no merece ser aceptada", dijo en el texto firmado este martes la fiscal Fabiola Souza Tardin Costa en respuesta al pedido de la defensa de Páez . Y, sostuvo que "la acusada responde por la comisión de un delito grave, a saber, el delito de injurias raciales, conducta que, además de ser socialmente muy reprobable, atenta contra la dignidad de la persona humana y los valores fundamentales de la igualdad y la lucha contra la discriminación racial".

En su presentación, a la que accedió Clarín , la funcionaria judicial habló de los riesgos que podría acarrear para la tramitación del juicio hacer lugar al pedido de la joven argentina y consideró que la cooperación internacional en materia penal "no elimina automáticamente el riesgo concreto de frustrar la aplicación de la ley penal".

En ese sentido, la fiscal carioca interpretó que, de permitirle a la joven volver a su país, podría comprometerse "la regularidad de la persecución penal" .

Al respecto, consideró que, en caso de que la abogada Agostina Páez retorne a la Argentina, podrían surgir " demoras y dificultades operativas e incertidumbres en cuanto a la eficacia de la jurisdicción", entre las que mencionó las complicaciones que podrían darse en caso de tener que realizar "actos de comunicación procesal" y "medidas ejecutivas en el extranjero".

"En el caso que nos ocupa, la autorización para que la acusada regrese a su país de origen, permaneciendo fuera del territorio nacional durante la instrucción penal, compromete la regularidad de la persecución penal y debilita los mecanismos de control jurisdiccional, especialmente ante la gravedad de la imputación ", sostuvo la promotora de justicia.

En su párrafo final, la fiscal pidió además "la continuación regular del proceso" y "la designación de la audiencia de instrucción y juicio" . En su escrito dirigido al juez que deba atender en el caso, pidió que estas medidas se efectivicen "con la mayor brevedad posible , en nombre del principio del derecho a un juicio rápido".

"El proceso penal debe garantizar no solo las garantías individuales del acusado, sino también la eficacia de la tutela jurisdiccional y la credibilidad del sistema de justicia, lo que incluye la posibilidad real de aplicar la pena penal al final del juicio ", sostiene además el escrito. En otras palabras, el fiscal evalúa la posibilidad de que si Agostina vuelve a la Argentina y finalmente resulta condenada, no volverá a Brasil para cumplir la pena.

Agostina Páez se encuentra desde enero detenida en Río de Janeiro, Brasil, luego de que se viralizasen videos en las que se la ve haciendo gestos a los mozos de un bar de Ipanema. la fiscalía la acusa de injuria racial, un delito penal grave, que tiene una pena de 2 a 5 años de prisión .

La abogada santiagueña, transita el proceso en libertad condicional, aunque lleva una tobillera electrónica y no puede salir del país. Según destacó en una entrevista, su reacción fue en respuesta a un gesto sexual que le hizo uno de los empleados a la salida del bar.

Fuente: Clarín