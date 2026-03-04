Difundieron una imagen de la mujer que habría abandonado al bebé en una bolsa en Merlo

NACIONALES

Continúa la investigación para identificar la persona que abandonó a un recién nacido este martes antes del mediodía en Merlo . En las últimas horas, se difundió una imagen de una mujer que llevaba una bolsa similar, pero las autoridades no han confirmado este dato.

Las imágenes fueron divulgadas por los vecinos, según detallaron Natalia y Cinthia, quienes fueron testigos del hecho luego de que Valentina, otra vecina del barrio , encontró la bolsa y les pidió ayuda.

“Me llamó por teléfono, me dijo si me podía acercar, contó que había encontrado una bolsa. No sabía cómo decirme que había un bebé adentro ”, relató Natalia en diálogo con Mediodía Noticias .

Valentina iba camino al trabajo, pasó por la vereda y vio que algo se movía. La bolsa estaba “en el medio del medidor de luz, entre dos casas”, en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia , frente a un jardín maternal abandonado. Actualmente, la zona está cerrada para preservar para la investigación.

El nene estaba dentro de una bolsa plateada, “como una bolsa de ropa”, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal, pero estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón “de polar viejo”.

Las mujeres sacaron al bebé inmediatamente para que respirara. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo", añadió Natalia. Otra vecina se acercó a colaborar y buscó una manta para arroparlo.

“Al ratito, llegó la Policía y se lo llevaron al sanatorio San Juan Bautista”, en Libertad, detalló Cinthia. Las autoridades confirmaron que el bebé está fuera de peligro.

Este miércoles, Valentina fue a declarar en la comisaría cercana y todos los vecinos revisaron sus cámaras de seguridad para tratar de identificar a la persona que dejó al nene en la vereda. Además, compartieron las imágenes en las redes. “Pudimos captar que la chica circula por la calle. Llegó caminando, pero no es de acá. Nos informaron de que puede ser una chica del barrio Olaechea y hay gente que la conoce”, señaló Natalia.

Además, precisó que en el momento del rescate hacía mucho calor: “La bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podía haber estado muerta”. Sin embargo, agradeció que fue el momento y el lugar “preciso para que Valentina pasara y lo viera. Podrían haberlo tirado en el maternal abandonado y nadie lo hubiese encontrado , o lo hubiera agarrado un perro”.

Fuente: TN