Retiró una bebida caliente en una cafetería, se quemó y la Justicia lo indemnizó con 50 millones de dólares

Michael García , un repartidor de Los Ángeles, Estados Unidos, sufrió graves quemaduras luego de que una bebida caliente se le volcara encima en un autoservicio de Starbucks . Tras el accidente, demandó a la cafetería y la Justicia ordenó una importante indemnización .

El episodio sucedió el 8 de febrero de 2020, cuando García retiró un té grande por el autoservicio de la cadena de cafeterías. Apenas lo agarró, se le cayó encima y, por la alta temperatura de la bebida, sufrió graves quemaduras.

Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió quemaduras de tercer grado y debió realizarse injertos de piel en la zona genital . Además, las heridas le dejaron secuelas permanentes y una desfiguración de por vida.

Ante esta situación, García denunció a Starbucks por negligencia , al asegurar que uno de los empleados del local no aseguró de manera correcta el té en una bandeja, lo que provocó el derrame y las posteriores quemaduras.

Tras analizar la situación, la Justicia falló a favor de Michael García y determinó que, por los daños sufridos, debía recibir una indemnización de 50 millones de dólares . “Este veredicto representa un paso clave para responsabilizar a Starbucks por no priorizar la seguridad de sus clientes”, señalaron los abogados del repartidor luego del fallo.

Para el jurado, hubo varios factores que resultaron determinantes para fallar a favor de García:

Luego del fallo, desde la empresa se solidarizaron con García, aunque cuestionaron la decisión judicial . “Sentimos empatía por el señor García, pero no estamos de acuerdo con la decisión del jurado de que fuimos responsables de este incidente y creemos que los daños otorgados son excesivos”, señalaron.

Fuente: TN