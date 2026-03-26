Hallazgo histórico: descubrieron un cargamento romano intacto con ánforas tras 2000 años bajo el agua

Un nuevo estudio sugiere que es posible reconstruir cómo funcionaban las redes comerciales del Imperio Romano a partir de hallazgos arqueológicos subacuáticos, incluso en zonas alejadas del mar como los lagos interiores de Europa.

La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Arqueología Cantonal de Neuchâtel en colaboración con distintas instituciones especializadas, analizó un conjunto de objetos recuperados del fondo del lago de Neuchâtel, en Suiza, y su vínculo con las rutas comerciales romanas.

Los resultados mostraron que, al estudiar el cargamento de una embarcación naufragada hace casi 2000 años , los arqueólogos lograron identificar productos de origen local y mercancías importadas desde la Península Ibérica, lo que aporta nueva información sobre el comercio a larga distancia en la Antigüedad.

Los investigadores analizaron los restos del cargamento mediante técnicas de arqueología subacuática, documentación in situ y posteriores estudios de laboratorio.

El objetivo fue evaluar qué tipo de mercancías transportaba la embarcación y qué revelan sobre las conexiones comerciales del Imperio Romano. Los resultados indicaron que el conjunto estaba compuesto por cientos de objetos, principalmente recipientes de cerámica como platos, fuentes, copas y cuencos de producción regional.

Es decir, presentaban una combinación de productos locales junto con ánforas destinadas al transporte de aceite de oliva importado desde la Península Ibérica, una mercancía clave en la economía romana.

Según los especialistas, este tipo de hallazgos permite comprender mejor cómo funcionaban las redes de intercambio y distribución de bienes en territorios alejados del Mediterráneo.

Los especialistas explican que el Imperio Romano contaba con una compleja red logística que integraba rutas terrestres y acuáticas para el transporte de mercancías.

Al analizar este cargamento, los arqueólogos pudieron observar cómo se combinaban productos regionales con importaciones de larga distancia, lo que evidencia la conexión entre distintas regiones del imperio.

Además, el estudio demostró que el lago de Neuchâtel formaba parte de un sistema de transporte más amplio: las mercancías podían trasladarse en embarcaciones y luego continuar su recorrido por tierra mediante carros.

Por este motivo, los investigadores señalan que este tipo de descubrimientos no solo aporta datos sobre un naufragio puntual, sino también sobre la organización económica y logística de la época.

El estudio también destaca que el estado de conservación de los objetos depende de múltiples factores vinculados al entorno subacuático.

Según los especialistas, estos factores explican por qué muchos de los objetos, incluidas ánforas y utensilios, se mantuvieron en un estado excepcional durante casi dos milenios.

Los investigadores concluyeron que, aunque el sitio presenta una gran fragilidad frente a amenazas como la erosión o la actividad humana, el trabajo arqueológico permitió recuperar y preservar un conjunto único. Esto significa que estos hallazgos no solo aportan información clave sobre el pasado, sino que también requieren medidas de protección para garantizar su conservación a futuro.

Fuente: TN