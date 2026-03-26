Los piqueteros vuelven a la protesta callejera para oponerse a la eliminación de un plan de $78.000

Los grupos piqueteros y de movimientos sociales volverán a la protesta con cortes de calles, ollas populares y asambleas en estaciones de trenes, a partir de la semana que viene. La medida es para oponerse al cese del plan social Volver al Trabajo (VAT) , por el que los beneficiarios cobran $78.000 mensuales, que dispuso el Gobierno a partir de abril.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones piqueteras como el Polo Obrero (brazo piquetero del Partido Obrero) anunciaron las medidas de protesta en una conferencia de prensa que brindaron hoy en la puerta de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Alem 650.

El martes, comenzarán las protestas con asambleas en las estaciones de trenes, como las cabeceras Constitución, Retiro y Once, y asambleas barriales. Una semana después, el martes 7 de abril, prometen diseminar 100 cortes de calles y ollas populares en todo el país.

La reducción de los piquetes es una obsesión del Gobierno. En la apertura de sesiones del Congreso, el 1º de marzo, el presidente Javier Milei aseguró que “pasaron de 9 mil por año a cero”. Según la consultora Diagnóstico Político, especializada en el tema, bajaron un 52,7% desde que asumió el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

“El impacto que tiene el Volver al Trabajo, en el orden fiscal que tanto dice el gobierno, representa nada más que el 0,1% del PBI del país. Es una mentira que con esta decisión están avanzando en el ordenamiento fiscal; hay un desprecio sistemático por los trabajadores y los humildes”, afirmó en la conferencia de prensa el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo , uno de los referentes del Movimiento Evita.

Los anuncios de los piqueteros contaron con el apoyo de la junta interna del sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el ex-Ministerio de Trabajo, que denunció en un comunicado que la anulación del plan social “se enmarca en el cuadro de parálisis y vaciamiento de las políticas de empleo y formación laboral de la Secretaría de Trabajo, cuyas funciones históricas se ven amenazadas por el avance de una inminente nueva estructura promovida por [el ministro de Desregulación del Estado], Federico Sturzenegger ”.

El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan ex-Potenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. El VAT se dejará de pagar a partir de abril, por lo que el Ministerio de Capital Humano engrosará su presupuesto disponible, según aseguraron a LA NACION fuentes de la cartera que encabeza Sandra Pettovello .

Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el ex-Potenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad. Se cobra a cambio de tareas laborales en barrios, unidades autogestionadas, terminalidad educativa o prácticas formativas, entre otras.

Fuente: La Nación