RALLY ARGENTINO: Federico Villagra celebra un triunfo contundente en Madariaga

MADARIAGA





El Rally Pagos del Tuyú completó su recorrido y tuvo como vencedores a Federico Villagra y Diego Curletto, quienes al mando del Skoda Fabia RS Rally2 se adjudicaron la primera cita de la temporada 2026 del Rally Argentino Pirelli. Con este resultado, el piloto cordobés volvió a imponerse en el Pago Gaucho, escenario donde ya había celebrado la victoria en la edición 2025.





“Ha sido un gran fin de semana para nosotros, un sábado que nos permitió ir haciendo pequeñas diferencias en los tramos y llegar a tener unos veinte segundos de ventaja, en este tipo de carrera es mucho”, expresó Villagra y agregó: “Hoy domingo fue salir a no perder ese tiempo, mantenernos ahí, salió muy bien la primera vuelta y a la tarde tratamos de quedarnos donde estábamos sin cometer errores”.





En la clase RC2, la dupla cordobesa fue la encargada de abrir camino, consolidaron el liderazgo construido el sábado y sellaron la victoria, cerrando la competencia con 21.4 segundos de ventaja sobre Miguel Baldoni/Gustavo Franchello (Skoda), dupla que ganó tres de las seis especiales de la última etapa. El tercer escalón del podio quedó en manos de Augusto D’Agostini/Juan Pablo Carrera (Skoda), quienes finalizaron a tan solo dos décimas del puntano.





Dentro de la RC2 Copa, Diego Miceli/Sergio Daparte (Skoda) fueron los referentes a lo largo del fin de semana, adjudicándose la victoria. La segunda posición correspondió a Mario Llinás/César Sollimano (Skoda), mientras que Rodrigo Disalvo/Andrés Pissaco (Skoda) completaron el podio.





“La verdad que muy contento, muy feliz, haber ganado en la Copa y haber llegado al primer puesto, ha sido una carrera fantástica”, detalló Miceli.





La RC-MR tuvo como ganadores a Nicolás González/Geronimo Bordignon (VW), imponiendo condiciones desde el ritmo y la consistencia. Finalizaron como escoltas Victorio Ballay/Claudio Moreno, en tanto que Ramiro Kaufmann/Juan Pablo Del Riego completaron el tercer lugar, ambos a bordo de un DS3.





“Realmente un debut soñado, muy felices de haber podido lograr esta carrera, arrancar el año así no tiene precio”, destacó Gonzalez.





En la RC4, Juan Saraleguy/Luis Gatica se quedaron con la victoria. Carlos Cataldo/Damián Cabral, ambos binomios con un Peugeot 208 Rally4, culminaron en la segunda posición.





La clase RC3 tuvo como vencedor a Fernando Daparte, navegado por Emanuel Rozados, quien a bordo del Ford Fiesta sostuvo un ritmo consistente a lo largo de la etapa y logró administrar la diferencia para asegurar el triunfo. En la segunda posición concluyeron Mario Rasso/Rodolfo Guevara, quienes con su Peugeot 208 finalizaron a 45.1 segundos de la punta. El tercer escalón del podio fue para Guillermo Ambrosio/Francisco Furnari (VW) que terminaron a 57.2 segundos del líder.





En su regreso, Daparte afirmó: “Muy contento con el resultado, creo que siempre es lindo arrancar el año ganando, mantiene las expectativas muy altas para lo que queda, contento, disfrutando mucho del auto y del primer resultado de Vitale Rally Team en el Rally Argentino”.





Finalmente, en la RC5, Fernando Muller/Gonzalo Martínez (Peugeot 208) se impusieron y lograron el triunfo por delante de Sebastián Landa/Rodrigo Vergara (Ford) quienes finalizaron con una diferencia de 13 segundos, mientras que José Gómez/Ignacio Casamiquela (Ford) ocuparon el tercer lugar.





Con el acompañamiento de un gran público, el Rally Pagos del Tuyú cerró el telón de la primera fecha de la temporada 2026 en los rápidos caminos bonaerenses.