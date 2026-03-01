RALLY MAR Y SIERRAS: Llinás fue contundente y se quedó con el clásico madariaguense

MADARIAGA





Mario Llinás, navegado por Oscar Solimano, se consagró ganador del Rally “Pagos del Tuyú” tras un fin de semana de alto nivel en los caminos de General Madariaga. El necochense, múltiple campeón del Rally Mar y Sierras, mostró toda su jerarquía en su primera presentación con el Skoda Fabia de la nueva clase RC2.





Luego de una salida del camino que le impidió cerrar la primera etapa en lo más alto, Llinás salió decidido en la jornada final, recuperó la punta desde los primeros tramos y no dejó margen para dudas. Con un ritmo firme y sin errores, terminó sellando una victoria clara en una de las competencias más tradicionales del calendario.





El segundo lugar quedó en manos de otro referente de la categoría, Agustín Mondani, en esta oportunidad con Matías Bregant en la butaca derecha, a bordo de un Hyundai i20 Rally2. El podio lo completaron los lavallenses Sergio y Delfina Centorame, quienes volvieron a destacarse ante su público.





Los ganadores por clase





En la RC MR, Luciano Goicoechea y Yamina Ferreyra (VW Gol) comenzaron de la mejor manera la defensa del título obtenido en 2025, imponiéndose con autoridad en su divisional.





En la Junior, los bicampeones Jorge Villarino y Sebastián Urriza (Renault Clio) ratificaron su gran presente y se llevaron la victoria tras superar por casi cinco minutos a Gabriel Argüello y Leandro Rolón, también con Renault Clio.





Dentro de la N7, los campeones 2025 José Bastan y Patricio Márquez (VW Gol) dominaron la categoría. Leonardo y Agustín Cirillo finalizaron segundos, mientras que Federico Flores y Ramiro González completaron el podio, todos con VW Gol.





Por su parte, José Luis Catera y Daniel Ramírez (Subaru) lograron en la RC2S un triunfo que se les había negado en varias oportunidades durante la temporada pasada, cerrando así un fin de semana ideal en el “Pago Gaucho”.





Con caminos exigentes y un gran marco de público, el “Pagos del Tuyú” volvió a ofrecer espectáculo y confirmó, una vez más, su lugar como uno de los clásicos más esperados del rally regional.