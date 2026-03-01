Ataque antisemita en la feria de San Telmo: el Gobierno porteño denunció que una artesana fue expulsada por ser judía

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires repudió "con absoluta firmeza" la expulsión este domingo de Karina, una artesana que participaba de la feria de San Telmo . De acuerdo con una publicación en las redes sociales del GCBA, la artesana "fue hostigada por el solo hecho de ser judía".

El hecho se conoció inicialmente a través de un video difundido en redes sociales, donde se ve a varios feriantes gritando "viva Palestina libre, fuera los sionistas", al tiempo que aplauden. Luego, dos mujeres comienzan a hablar directamente con quien filma: "¿Qué filman? ¿Qué nos van a mandar a la policía? No vuelvas más, nunca más".

Hacia el final del video, gira la cámara y se ve caminando adelante una mujer, presuntamente la expulsada. Según se pudo reconstruir, el conflicto habría comenzado cuando otra feriante colgó una bandera de Palestina en su puesto. Karina se habría acercado a pedirle que la retirara y eso provocó los gritos.

Horas después, el Gobierno porteño repudió este hecho y marcó: "El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún concepto".

Repudiamos con absoluta firmeza el ataque antisemita ocurrido en la Feria de San Telmo, donde una artesana fue hostigada por el solo hecho de ser judía. El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún…

En ese sentido, el legislador del PRO y exfuncionario del gobierno porteño, Waldo Wolff , presentó una denuncia en el marco de la Ley Antidiscriminatoria "para que los responsables respondan con todo el peso de la ley".

"En la Ciudad de Buenos Aires no hay lugar para crímenes de odio. No va a quedar impune", afirmaron desde la gestión que encabeza Jorge Macri. Y anunciaron que "todos los responsables de este hecho ya fueron identificados y hemos procedido a dar de baja sus permisos para que no puedan volver a formar parte de la Feria".

En tanto, Wolff confirmó la presentación de la denuncia a través de un posteo en sus redes: "Acabo de presentar una denuncia penal por infracción a la ley anti discriminatoria para que se asignen las responsabilidades correspondientes ordenadas por la justicia".

Hoy en una feria en el barrio de San Telmo en la Ciudad de Buenos Aires una mujer fue agredida por su condición de judía tal cual se puede observar en algunos posteos que circulan por redes. Acabo de presentar una denuncia penal por infracción a la ley anti discriminatoria para… https://t.co/jgrapexL5t

"El antisemitismo es un delito y no solo no tiene lugar en nuestra Ciudad, sino que vamos a caerles con todo el peso de la ley y de las atribuciones de su Poder Ejecutivo a quienes no lo comprendan", agregó.

Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dio detalles sobre lo ocurrido en sus redes sociales: "Hoy en la feria autogestionada de artesanias de Defensa al 700, autorizada por el GCBA, una expositora despliega la bandera con la Palestina", comenzó.

El atroz antisemitismo de cada dia que se expande. Hoy en la feria autogestionada de artesanias de Defensa al 700, autorizada por el @GCBA una expositora despliega la bandera con la Palestina. pic.twitter.com/YAVnLxWuA7

"La expositora vecina a ese puesto es judía y pide que la retire pues no se trata de una feria política sino cultural . Como respuesta es invitada a irse. Que no es su lugar. Es abucheada, insultada a gritos antijudios y acusatarios, tambien por la muchedumbre que se agolpa", continuó.

En ese sentido, hizo responsable al Gobierno porteño: "Esto no puede ocurrir. El GCBA es responsable del espacio público y la convivencia. La justicia debe actuar, tambien la DAIA. Todos y cada uno debemos enfrentar el odio antisemita y antisionista que infecta la sociedad".

Fuente: Clarín