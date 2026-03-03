Qué significa bañarse siempre por las tardes, según una experta en comportamiento

NACIONALES

Así como hay personas que prefieren bañarse por la mañana o a la noche, también hay quienes eligen hacerlo por la tarde , cuando llegan de trabajar o terminaron de hacer todas sus actividades. Según los especialistas , el momento de la ducha puede decir mucho sobre cómo se maneja el estrés y se organiza el tiempo.

La psicóloga clínica Shelby Harris , experta en sueño, explicó que estos rituales ayudan al cerebro a entender que el día terminó y que es hora de descansar. Una ducha tibia a la tarde o a la noche funciona como una señal clara de transición entre la actividad y el descanso .

Desde lo conductual, repetir este hábito todos los días genera una asociación automática entre baño y desconexión. Así, el cuerpo y la mente se preparan para dejar atrás las preocupaciones y entrar en modo de relajación .

La terapeuta Jennifer L. Taitz , especialista en conducta humana, señaló que muchas personas usan estas pequeñas rutinas para regular emociones. En este sentido, bañarse por la tarde puede ser una forma simbólica de dejas atrás el estrés acumulado .

No todo es psicológico, sino que investigadores de la University of Texas at Austin demostraron que una ducha tibia 1 o 2 horas antes de dormir puede mejorar el sueño . El motivo es que el cambio de temperatura corporal favorece la producción natural de melatonina , la hormona que ayuda a conciliar el sueño.

Desde la psicología conductual, este hábito suele estar asociado a:

No significa que haya un solo tipo de personalidad, pero sí puede marcar una tendencia a buscar control y calma antes de cerrar el día .

Fuente: TN