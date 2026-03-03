Cayó por una estafa de 500.000 dólares a Aerolíneas Argentinas: millas truchas y pasajes a Roma, Madrid, Cancún y Miami

Este martes, la Justicia Federal realizó un allanamiento y detuvo a un hombre sospechado de estafar a Aerolíneas Argentinas por un monto cercano a 500 mil dólares para adquirir millones de millas y canjearlas por pasajes a varios destinos turísticos internacionales durante los últimos años.

Según reportaron fuentes de la empresa a Clarín , se detectaron "maniobras efectuadas sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus" con el objetivo de "modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas".

La estafa se concretó a través de una vulnerabilidad en el sistema, generada en "una actualización por parte de un proveedor externo".

La compañía adoptó medidas de manera inmediata: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó los pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList, es decir, un listado de pasajeros no habilitados para volar.

La supuesta alteración del sistema de la aerolínea habría ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2025 . A fines de ese año se presentó la denuncia ante la fiscalía especializada en cibercrimen (UFECI), que judicializó el caso.

La causa quedó ahora a cargo del Juzgado Federal Criminal Nro. 7 y la Fiscalía Federal Nro. 9. Por su parte, Aerolíneas Argentinas en las últimas semanas avanzó en la producción y análisis de la prueba técnica , en coordinación con los especialistas de la fiscalía.

De acuerdo con la causa judicial, el sospechoso habría adquirido de manera fraudulenta 16.595.000 millas, por tan solo 205.680 pesos. Esto lo que habría generado a la aerolínea un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares.

Entre los destinos más frecuentes que se le adjudican se encuentran Roma, Madrid, Cancún, Ezeiza y Miami, entre otros. Se sospecha que otras cincuenta personas podrían estar involucradas en la participación de este fraude y están bajo análisis. No se descarta la posibilidad de otros delitos, como lavado de dinero.

Durante la detención se secuestró elementos de interés para la investigación, que está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, con la colaboración del comisario Martín Pereyra, de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina.

Fuente: Clarín