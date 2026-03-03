La frase del día de Confucio: “Cuando veas a un hombre bueno, imítalo; cuando veas a uno malo, examínate”

NACIONALES

Aunque vivió hace varios siglos, la sabiduría de Confucio sigue interpelando a las nuevas generaciones. Entre sus frases más recordadas se encuentra: “ Cuando veas a un hombre bueno, imítalo; cuando veas a uno malo, examínate ”, una reflexión que invita a mirar a los demás como un espejo para revisar las propias virtudes y defectos.

Para el filósofo chino, el verdadero crecimiento personal empezaba con la capacidad de mirarse hacia adentro . Reconocer los propios errores y aprender de ellos los convierte en una posibilidad de mejora. Confucio consideraba la autocrítica como la base del desarrollo moral.

En ese contexto, la frase remarca que mirar a los demás sirve como aprendizaje . Observar las virtudes ajenas puede inspirar y guiar, mientras que los defectos funcionan como un llamado de atención para revisar la propia conducta. El resto de personas sirven como espejos que impulsan a mejorar constantemente.

Para Confucio, este ejercicio no solo ayudaba al crecimiento del individuo, sino que también influía en la convivencia . Al examinarse a uno mismo antes de juzgar al otro las relaciones se tornan más justas y equilibradas.

Aunque se trata de una frase antigua, su mensaje mantiene plena vigencia. En una época caracterizada por la exposición constante y el juicio inmediato , la reflexión invita a detenerse antes de señalar al otro y mirar hacia adentro.

Confucio fue un filósofo y maestro chino que vivió entre el 551 y el 479 antes de Cristo . Dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la difusión de principios de ética y moral basados en la rectitud, el respeto y la disciplina.

Las ideas del pensador fueron recopiladas por sus discípulos en las Analectas y sentaron la base para el confucianismo , una corriente de pensamiento que influyó profundamente en el medio oriente. Su legado trascendió y sigue siendo referencia en la actualdiad.

Fuente: TN