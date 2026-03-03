Tirar vinagre blanco caliente por las cañerías: qué beneficios tiene y cómo hacerlo correctamente

Las cañerías de la cocina y el baño , con el tiempo suelen llenarse de grasa, restos de jabón y malos olores que muchas veces no sabemos cómo eliminar. Sin embargo, existe un truco casero que promete solucionar el problema, sin necesidad de usar productos químicos: tirar vinagre blanco caliente .

Este método simple y efectivo ayuda a mantener las tuberías limpias y libres de olores , sin dañar los caños ni el medio ambiente. El secreto está en las propiedades del vinagre, que ayudan a disolver la grasa y neutralizar olores.

Si el olor es muy fuerte o hay suciedad pegada, podés sumar bicarbonato de sodio para potenciar el efecto.

La reacción entre el vinagre y el bicarbonato ayuda a desprender la suciedad y mejora el efecto desodorizante.

Si bien es un método seguro, es importante no mezclar nunca con lavandina ni otros productos químicos. Además, es recomendable no usar agua hirviendo si las cañerías son muy viejas o de plástico fino.

Por último, cabe remarcar que esta técnica no reemplaza un destape profesional si la obstrucción es grave.

Como mantenimiento preventivo, hacerlo una vez cada 15 días es suficiente . En cocinas con mucha grasa, se puede hacer una vez por semana.

Fuente: TN