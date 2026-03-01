Qué siente tu perro cuando olfatea tus cosas, según expertos caninos

NACIONALES

Cuando tu perro olfatea tu ropa, tus zapatos o los objetos que usás a diario, no lo hace por curiosidad al azar. Para él, el olfato es la principal forma de conocer el mundo y también de mantenerse conectado con vos, incluso cuando no estás presente.

Especialistas en comportamiento canino explican que los olores personales funcionan como una fuente de información emocional y social para los perros. A través de ellos, pueden reconocer estados de ánimo, reforzar el vínculo con su tutor y encontrar seguridad en el entorno.

Sobre este comportamiento, la especialista en cognición canina Alexandra Horowitz , autora del libro Inside of a Dog , explica que los perros perciben a las personas a través del olor como una “presencia completa” . Para ellos, un objeto con tu aroma no es solo una cosa: es una extensión tuya.

Según Horowitz, cuando un perro huele pertenencias de su tutor, está accediendo a información emocional, social y ambiental . El olor humano puede transmitir calma, familiaridad y pertenencia, especialmente en momentos de soledad o espera.

De acuerdo con especialistas en conducta canina, las reacciones más comunes cuando un perro olfatea cosas de su dueño incluyen:

Los perros tienen un sentido del olfato hasta 100.000 veces más desarrollado que el de los humanos. A través de él interpretan emociones, reconocen individuos y procesan cambios en su entorno.

Por eso, oler objetos familiares les permite mantener una sensación de estabilidad. En especial, prendas como zapatos, camperas o almohadas concentran olores intensos que resultan especialmente reconfortantes para ellos.

Los especialistas aconsejan no castigar ni impedir este comportamiento, salvo que derive en destrucción excesiva. En esos casos, recomiendan:

Entender qué siente tu perro cuando olfatea tus cosas permite interpretar mejor su mundo emocional y fortalecer el vínculo. Para ellos, tu olor no es solo un aroma: es una forma de compañía.

Fuente: TN