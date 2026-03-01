MADARIAGA: estafaron a un jubilado de 88 años y le vaciaron casi dos millones de pesos de su cuenta

Un nuevo caso de defraudación informática se registró en General Madariaga, donde un hombre de 88 años fue víctima de una estafa telefónica y sufrió el faltante de $1.940.000 de su cuenta bancaria.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Saavedra al 800 y es investigado bajo la carátula de defraudación informática, con intervención de la UFID N° 8.
Se hicieron pasar por un supermercado
Según consta en la denuncia, la víctima recibió llamados a través de WhatsApp desde tres números distintos. Los interlocutores afirmaron comunicarse en nombre del supermercado Día% y, con distintos argumentos, le solicitaron datos personales y bancarios.
Confiado en la supuesta promoción o gestión comercial, el jubilado brindó información vinculada a su caja de ahorro en pesos, incluyendo su clave.
Minutos más tarde, al revisar su aplicación Cuenta DNI, constató el faltante de $1.940.000. La transferencia fue realizada a un usuario desconocido.
Tras advertir la maniobra, el damnificado realizó la correspondiente denuncia ante el Banco Provincia y luego en sede policial.
