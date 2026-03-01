La salida de pesca de un hombre con su hijo de 11 años que terminó en una muerte absurda en Quilmes

NACIONALES

El hombre solía llevar a sus hijos a pescar, una actividad que lo apasionaba. El sábado fue un día de sol pleno y Federico Damián Martínez (36) iba con uno de ellos, de 11 años, en su moto Cerro CE 150, cuando sufrió una absurda muerte en Quilmes Oeste : una soga que habían colocado para un corso barrial y cruzaba la calle lo degolló.

Todo ocurrió alrededor de las 19 en la avenida 12 de Octubre , entre las calles 392 y 393. A pocos metros el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes había organizado el Fabucorso, el carnaval de Kolynos, que anunciaba " murgas, buffet, bandas, guerra de espuma, animación y mucho más".

" Mirá qué fechón. Se viene el corso más murguero de la ciudad. Te esperamos para disfrutar de una noche llena de diversión en familia ", señalaban en la promoción del evento.

Según fuentes oficiales, " no era algo organizado por la municipalidad " que conduce Mayra Mendoza, sino que "se trató de gente cortando una calle". La pregunta que surge es: ¿Cualquiera puede cortar una calle (encima una avenida) sin tener autorización para llevar adelante una movida así?

Martínez, padre de cinco hijos y con domicilio en Temperley, murió al sufrir un profundo corte en el cuello. Se desangró y no pudieron reanimarlo. Su hijo de 11 años sufrió algunos raspones al caer al asfalto y quedó en shock. De acuerdo a lo que trascendió, los dos tenían casco colocado.

Si bien fuentes policiales indicaron que un testigo declaró que "el menor de edad era el conductor de la moto" y que hasta "se agachó" cuando vio la soga e impactó luego en su papá -una escena más de una película que de la realidad-, esto fue desmentido rotundamente por la familia de la víctima.

"Que diga la Policía que una criatura está manejando... ¿11 años, una moto de esas, en serio me están hablando? El pibe iba atrás, en ningún momento fue manejando", se indignó Miguel Olivera (65) , ex suegro de la víctima, al ser consultado por Clarín .

El hombre describió a Federico, que tenía seis hermanos (cuatro varones y dos mujeres) como "un pibe adorado, buenísimo, trabajador, sano".

"Lo que pasó no lo puedo creer todavía. No pusieron ninguna señalización en el lugar de que había una soga. Era un corso trucho, no había policía ni ambulancia. ¿Quién les dio permiso a los de la murga? La municipalidad, ahora buscan taparlo y lavarse las manos, pero se equivocaron en todo y ahora quieren arreglarlo", advirtió Olivera.

En las redes sociales, la mamá de la víctima, de 69 años, lo despidió con dolor: " Te fuiste de la manera más trágica y absurda, con tantos sueños por cumplir, con tan solo 36 años. Prometo dar todo por los chicos, descansá en paz hijo, te amo ".

Además, en Facebook, otro allegado hizo un comentario en una publicación de un medio local y contó: " Era un buen padre, se estaba por casar con mi sobrina, planeando una vida. Espero que los culpables, los que pusieron esa soga paguen o que el municipio se haga responsable. No se pueden imaginar el daño que causaron a su familia, a sus hijos ".

Los organizadores, mientras tanto, publicaron un comunicado en las redes sociales: " Desde nuestra murga queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el día de ayer. En este difícil momento, nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos ".

" Asimismo, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la responsabilidad y el acompañamiento en este doloroso momento ", completaron desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes.

En el caso intervinieron la comisaría 9na. y la UFI N° 9 de Quilmes. De acuerdo a la información oficial, hubo tres detenidos. ¿La acusación? Homicidio culposo . Es decir, cometido sin intención, por negligencia, imprudencia o impericia.

Este lunes despedirán a Martínez de 8 a 15 en una sala de la cochería Casa Cerrito, en Cerrito 1990, Lomas de Zamora. Allí, además de muestras de dolor, habrá un reclamo ensordecedor: justicia.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín