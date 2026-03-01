Colgar unas ramitas de romero en la ducha: por qué lo recomiendan y para qué hacerlo

NACIONALES

Si alguna vez entraste a un baño con aroma fresco y sensación de calma sin haber usado perfumes artificiales, es posible que haya algún truco natural detrás. En los últimos tiempos, un hábito simple empezó a ganar popularidad en redes y recomendaciones de bienestar: colgar unas ramitas de romero en la ducha .

Este recurso natural no solo libera un aroma suave y agradable con el vapor del agua, sino que también se asocia a beneficios tanto para el bienestar personal como para la energía del hogar, al combinar lo práctico con lo simbólico.

Este pequeño truco es ideal para quienes buscan aromatizar el baño de forma natural y crear un momento de relajación durante la ducha. ¿Por qué? El calor y el vapor activan los aceites esenciales del romero , que se liberan lento en el ambiente.

El aroma que desprende ayuda a generar una sensación de frescura y limpieza , además de asociarse con propiedades relajantes y revitalizantes. No se trata de un perfume intenso, sino de una fragancia suave que acompaña el momento sin resultar invasiva.

Además, desde algunas corrientes de bienestar y creencias populares, el laurel se vincula con la purificación energética. Se cree que el vapor junto con las hojas ayuda a “limpiar” el ambiente , liberar tensiones acumuladas y favorecer una sensación de renovación después de la ducha.

En baños pequeños o con poca ventilación, este gesto simple puede aportar una experiencia más agradable y natural, sin necesidad de aerosoles o químicos.

El uso de romero en el baño puede aportar distintos beneficios prácticos y sensoriales:

Por estos motivos, colgar ramitas de romero en la ducha se volvió un hábito cada vez más recomendado para quienes buscan bienestar, aroma natural y pequeños rituales cotidianos sin gastar de más.

Si el aroma resulta muy intenso o hay sensibilidad a los olores, se recomienda usar pocas hojas y renovarlas cada una o dos semanas para mantener el equilibrio.

Fuente: TN