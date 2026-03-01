MORENO: Cobró una indemnización, quería invertirla con la compra de una moto y lo mató un menor al asaltarlo

Un nuevo crimen sacude a Moreno. Christian Adrián Maddalena, de 32 años, fue asesinado luego de ser engañado con una falsa venta de moto. El hombre recibió un disparo en el abdomen, agonizó durante tres días y falleció este domingo por la mañana.





Por el hecho hay un menor de 15 años detenido. La Justicia dispuso para el adolescente una medida de seguridad restrictiva de su libertad y lo envió a un instituto de régimen cerrado, donde continuará bajo tratamiento tutelar intensivo debido a la gravedad del delito.





El engaño y la emboscada





El ataque ocurrió el jueves 26 de febrero por la noche, frente a un comercio ubicado en la calle Félix de Azara, casi esquina Montiveros, en el barrio Las Catonas.





Según la investigación, ese mismo día Maddalena había cobrado una indemnización por un accidente en moto y había comentado la novedad a personas de su entorno. Esa información llegó a manos equivocadas.





Los delincuentes lo contactaron con la excusa de ofrecerle una moto similar a la suya. Creyendo que se trataba de una oportunidad de compra, el hombre acudió al encuentro con una mochila. Allí fue sorprendido por los atacantes, quienes le robaron el bolso y le dispararon en el estómago antes de escapar.





En la mochila llevaba su billetera con aproximadamente 60 mil pesos y un teléfono celular Motorola G20.





La causa y los detenidos





En un principio el caso fue investigado como robo, pero tras el fallecimiento de la víctima fue recaratulado como homicidio agravado criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego.





Los investigadores establecieron que quien lo había contactado era un adolescente de 15 años, identificado como L.E.V., que habría actuado junto a al menos dos cómplices. Uno de ellos ya estaría identificado y el tercero próximo a ser individualizado.





El expediente tramita en la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo interino del fiscal Mohamed Eslaiman. El menor detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías del Joven y, debido a su edad —es inimputable según la legislación vigente— se dispuso su alojamiento en un instituto de menores bajo una medida excepcional de seguridad.





Mientras tanto, la investigación continúa para dar con los otros implicados en el crimen que volvió a generar conmoción en la zona oeste del conurbano bonaerense.