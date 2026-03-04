Qué siente tu perro cuando duerme con vos en la cama, según expertos

Cuando un perro duerme con su tutor en la cama, no se trata solo de una cuestión de comodidad, sino también de un vínculo emocional profundo. Para los especialistas en comportamiento canino, este hábito puede estar asociado a sensaciones de seguridad, apego y bienestar, aunque su significado varía según la personalidad del animal, su historia y la dinámica familiar.

Los expertos en comportamiento canino explican que compartir el espacio de descanso puede reforzar el lazo afectivo entre el perro y su humano. Dormir cerca implica contacto, confianza y una forma de comunicación no verbal que muchos perros interpretan como protección y pertenencia al grupo.

En este contexto, el psicólogo y especialista en conducta canina Stanley Coren sostiene que los perros que buscan dormir con sus dueños suelen hacerlo porque perciben ese espacio como el más seguro del hogar. Según explica, para muchos animales “la cercanía física durante el sueño refuerza el vínculo social y reduce el estrés”, especialmente en perros muy apegados o sensibles a la separación.

De acuerdo con los especialistas, los perros pueden experimentar distintas sensaciones cuando comparten la cama con su humano:

Estas respuestas no son universales: mientras algunos perros disfrutan dormir acompañados, otros prefieren su propio espacio. La clave está en observar el comportamiento y el nivel de relajación del animal.

Los expertos señalan que este hábito puede ser positivo, siempre que se tengan en cuenta ciertos aspectos:

Según Coren y otros especialistas, dormir con un perro no genera problemas de conducta por sí mismo. Todo depende del equilibrio del vínculo, la educación previa y el bienestar tanto del animal como de la persona.

Al compartir la cama con tu perro, prestá atención a:

Comprender qué siente tu perro cuando duerme con vos ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre la convivencia. En muchos casos, este hábito fortalece el vínculo y aporta tranquilidad, siempre que se respete la comodidad y las necesidades de ambos.

Fuente: TN