Qué siente tu perro al llevarte sus juguetes cuando llegás a casa, según expertos

Cuando llegás a casa después de varias horas fuera, es común que tu perro corra hacia la puerta con entusiasmo. Algunos saltan, otros mueven la cola sin parar y muchos realizan un gesto particular: aparecen con un juguete en la boca para recibirte.

Los especialistas en comportamiento canino aseguran que esta conducta no es casual ni solo una forma de jugar. En realidad, puede ser una manera de expresar emociones intensas y comunicarse con su dueño de una forma natural para ellos.

La veterinaria y especialista en comportamiento canino Karen Overall explica que muchos perros toman objetos con la boca cuando sienten una emoción intensa, como alegría o excitación. En esos casos, llevar un juguete al recibir a su dueño puede funcionar como una forma de canalizar esa emoción y, al mismo tiempo, como una invitación al juego o una manera de compartir algo valioso con la persona con la que tienen un vínculo fuerte

En ese sentido, los especialistas explican que cuando un perro te trae un juguete al recibirte puede estar:

Es decir, lejos de ser un gesto casual, se trata de una conducta que combina emoción, comunicación y aprendizaje.

Además de la emoción del momento, llevar un juguete también puede interpretarse como una forma de compartir algo valioso. Para muchos perros, sus juguetes favoritos tienen un valor especial, por lo que ofrecértelos puede ser una manera de integrarte a su actividad.

También puede funcionar como una invitación directa al juego. Los perros son animales sociales y el juego es una de las principales formas que tienen de fortalecer el vínculo con las personas.

Por eso, cuando un perro aparece con un juguete al verte, muchas veces está diciendo algo equivalente a: “¡Volviste! ¿Jugamos?”.

Basado en lo que explican especialistas en conducta canina, este tipo de comportamiento suele ser positivo y forma parte de una interacción saludable entre perro y dueño.

Para reforzar ese vínculo, recomiendan:

Estas pequeñas acciones ayudan a que el perro canalice mejor su energía y mantenga una relación equilibrada con su dueño.

Los especialistas destacan que cuando un perro expresa su emoción de manera positiva —como llevando un juguete— suele ser señal de un vínculo sano y de una buena socialización.

En otras palabras, cuando tu perro te recibe con un juguete en la boca, probablemente esté mostrando una de las formas más claras de alegría y conexión que tiene para expresar lo importante que sos para él.

Fuente: TN