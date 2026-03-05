Compró 25 kilos de “basura” por 100 dólares en Amazon y recibió más de 7 mil dólares en memorias RAM

Un usuario de Amazon compró 25 kilos de devoluciones por 100 dólares y se llevó una sorpresa inesperada: al abrir los paquetes encontró 40 módulos de memoria RAM de 16 GB con un valor cercano a los 7 mil dólares . La historia rápidamente causó furor en las redes.

Todo comenzó cuando el usuario adquirió 25 kilos de devoluciones de Amazon por 100 dólares. Este tipo de ofertas suele incluir c ajas con contenido no especificado , que se arman con productos devueltos, artículos sobrantes o ítems que no lograron venderse .

Sin embargo, al recibir el pedido y abrirlo se encontró con 40 memorias RAM Kingston Fury DDR5 de 16 GB . Actualmente, cada módulo tiene un precio de lista cercano a los 175 dólares , por lo que en total el usuario obtuvo casi 7 mil dólares en el paquete de devoluciones.

Este episodio se trata de un caso de extremada suerte, ya que la empresa tiende a revisar los productos antes de armar los paquetes y separa los más costosos para venderlos nuevamente. Por este motivo, encontrar artículos de alto valor es muy raro.

Ralf Hastedt , director ejecutivo de Avides , una compañía que trabaja con Amazon Europa administrando devoluciones, explicó que la mayoría de estas cajas no contienen productos valiosos .

“Esto es fraude en el 99,9% de los casos . Nunca vas a encontrar un iPhone, una PlayStation o artículos similares en esas cajas, que la empresa puede vender fácilmente como devoluciones”, explicó Hastedt.

Por este motivo, el usuario tuvo una suerte inusual al encontrar productos valuados en miles de dólares en un paquete de devoluciones. En la mayoría de los casos, estos lotes traen artículos sin valor o extremadamente difíciles de comercializar.

Fuente: TN