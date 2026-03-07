Protestaban frente a un penal por la muerte de un interno y se prendieron fuego por accidente

NACIONALES

Martín Luciano Siegfried (26) murió en el hospital San Martín después de resultar herido de una pelea en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Su fallecimiento provocó una protesta violenta en las puertas de la penitenciaría.

En la tarde del viernes, un grupo de familiares de Siegfried se concentró en la puerta del penal exigiendo justicia. Iniciaron una quema de neumáticos que se descontroló rápidamente .

La protesta se volvió más agresiva cuando los manifestantes, en un descuido, se terminaron prendiendo fuego a ellos mismos . Una de las mujeres casi fue consumida por las llamas, pero logró apartarse a tiempo y no sufrió lesiones graves.

En el lugar hubo un despliegue policial que intentó controlar el fuego para evitar que la situación empeorara. Mientras tanto, los manifestantes seguían denunciando falta de seguridad en los pabellones.

Según Canal 9, un medio local, la familia de Siegfried dijo que el crimen fue premeditado y no avalaron la versión oficial. “ Lo mataron como un perro mientras dormía, lo mataron y tiraron afuera de la celda con todas sus cosas ”, contó la madre en Canal 9.

Los familiares intentaron comunicarse con las autoridades penitenciarias y con la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, quien se presentó en el lugar, pero afirmaron no haber recibido respuestas claras : “Vinimos a pedir explicaciones y además de que no nos las dan, nos hostigan y lastiman”.

Los manifestantes fueron muy determinantes con su reclamo y versión de los hechos: “ No fue una riña, fue un asesinato y queremos justicia ”. Exigen que se investigue a fondo lo ocurrido y que se revisen las cámaras de seguridad. También declararon que existen testigos que presenciaron cómo el interno fue atacado mientras descansaba.

La investigación judicial busca esclarecer la muerte de Siegfried y está siendo llevada a cabo por la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Patricia Yedro.

En primera instancia, fuentes oficiales señalaron que el conflicto empezó por “ problemas de convivencia y disputas de liderazgo ” dentro del pabellón donde estaba la víctima. Las autoridades penitenciarias trabajan analizando los videos de seguridad para identificar a los responsables.

Fuente: TN