Se conoció la autopsia del profesor de la UBA encontrado muerto en Caballito

La muerte de David Walter Aguirre, el profesor universitario de 55 años que fue encontrado muerto en su departamento en el barrio de Caballito , continúa bajo investigación. Hasta el momento, se conocieron detalles de la autopsia y una de las hipótesis que manejan las autoridades manejan es que la víctima conocía al agresor.

Según confirmaron fuentes judiciales, la autopsia reveló que Aguirre murió por una doble asfixia : tenía una remera en la boca y, además, el asesino le aplicó presión en el cuello. El informe forense fue contundente y refuerza la hipótesis de un homicidio planificado.

El departamento donde vivía y trabajaba Aguirre, ubicado en Hidalgo al 375, no tenía puertas ni ventanas forzadas. Para los investigadores, esto indica que la víctima conocía a su atacante o que, al menos, le abrió la puerta voluntariamente.

Las cámaras de seguridad del edificio aportaron una pista fundamental: en las imágenes se ve al profesor universitario ingresando tomado del brazo de un joven. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. Según informó el diario Clarín, hay indicios de que pasaron la noche juntos. En tanto, la Policía busca aclarar si Aguirre contactó al sospechoso a través de una aplicación de citas o si se conocieron de manera fortuita en otro lugar.

El miércoles, pasadas las 14.15, su colaborador, César David Tintilay, fue quien encontró el cuerpo: Aguirre estaba maniatado con precintos , con un trapo en la boca y tirado en el piso de su habitación. La escena fue tan impactante que los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

La Fiscalía Nacional y Correccional N° 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández, avanza con la causa.

Aguirre tenía familia en la Patagonia, a la que visitaba con frecuencia. Era profesor de Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA desde 2011 y, desde 2024, figuraba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso.

Además, fue director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) y daba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto dentro del programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles. Hizo trabajos de consultoría para el Ministerio de Educación bonaerense en 2011, donde realizó relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy para el Programa Conectar Igualdad, además de capacitar a otros docentes de la carrera de Administración. También fue consultor de otras empresas.

Fuente: TN