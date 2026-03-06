Por qué recomiendan agregar vinagre al agua para limpiar pisos

NACIONALES

A la hora de limpiar la casa, muchos buscan soluciones simples y efectivas. En este marco, el vinagre blanco se volvió uno de los trucos caseros más populares para dejar los pisos limpios y brillantes .

Este ingrediente tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes gracias a su contenido de ácido acético. Por eso, cada vez más personas lo suman al balde de agua cuando llega el momento de trapear.

Este truco es ideal para superficies como cerámica, porcelanato o pisos de cocina .

Aunque el vinagre es un gran aliado, no es recomendable para todos los materiales . En pisos de mármol o piedra natural , la acidez puede dañar el brillo o incluso afectar la superficie con el tiempo.

En esos casos, lo mejor es optar por productos específicos para ese tipo de material y evitar el vinagre para no arruinar el piso.

Fuente: TN