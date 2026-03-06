Con frascos de vidrio y luces LED, creá estas hermosas lámparas para decorar la casa

NACIONALES

Las manualidades con materiales reciclados son una de las opciones favoritas para quienes buscan renovar la casa sin gastar de más y dándole un toque único. Entre todas las ideas que hay, una de las más populares es la de convertir frascos de vidrio en lámparas decorativas usando simples luces LED .

Este proyecto es tan fácil que no necesitás herramientas especiales ni experiencia previa. Además, es ideal para ambientar cualquier espacio: desde el living y el dormitorio hasta el balcón o la terraza.

Los frascos de vidrio tienen la ventaja de difundir la luz de manera suave , generando un efecto cálido y acogedor. Por eso, cuando colocás luces LED en su interior, la iluminación se refleja en el vidrio y crea un ambiente relajado , perfecto para decorar mesas, estantes o rincones olvidados de la casa.

Las luces LED son la mejor opción porque consumen poca energía y no levantan temperatura, lo que las hace seguras para usar dentro del frasco.

Si preferís, podés colgar los frascos usando alambre o soga y crear faroles decorativos para el patio o el balcón.

Fuente: TN