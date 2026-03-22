Por qué algunas personas se sienten más tristes cuando baja la temperatura, según la psicología

Con la llegada de los días más fríos, muchas personas experimentan cambios en su estado de ánimo sin una causa aparente. Sensación de cansancio, falta de energía o mayor tristeza pueden intensificarse en esta época, y la psicología tiene una explicación.

Este fenómeno está relacionado con lo que se conoce como Trastorno afectivo estacional (TAE) , una forma de depresión que aparece en determinadas estaciones del año , especialmente durante el otoño y el invierno.

Uno de los principales factores es la reducción de la luz solar . Los días más cortos afectan la producción de sustancias clave en el organismo, como la serotonina, vinculada al bienestar, y la melatonina , que regula el sueño.

Según la Mayo Clinic , “la falta de luz solar puede alterar el reloj biológico y provocar sentimientos de depresión en algunas personas ”.

Esto explica por qué es común sentir más apatía o dificultad para mantener rutinas durante los meses fríos.

El descenso de la temperatura también modifica hábitos cotidianos. Se pasa más tiempo en casa, disminuyen las actividades al aire libre y el contacto social puede reducirse.

Desde la American Psychological Association señalan que estos cambios en el estilo de vida pueden influir directamente en el estado emocional, favoreciendo sensaciones de soledad o desmotivación.

El frío no solo afecta el ánimo, sino también el cuerpo. Es habitual sentir más sueño, menor energía e incluso cambios en el apetito , especialmente con mayor deseo de consumir alimentos calóricos.

Estos factores, combinados, pueden generar una sensación general de “bajón” difícil de explicar, pero bastante común en esta época del año.

Aunque no siempre se puede evitar, hay algunas estrategias recomendadas por especialistas para atravesar mejor este período:

En casos más intensos, el TAE puede requerir tratamiento específico, como terapia psicológica o luminoterapia .

Fuente: TN