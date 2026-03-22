Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en 13 provincias para hoy, domingo 22 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda en Formosa , Chaco , Corrientes , Misiones , Santa Fe , Entre Ríos , La Rioja , San Juan , Mendoza , San Luis , Neuquén , Río Negro , Chubut .

Las áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h .

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm , que pueden ser superados de manera puntual.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm , pudiendo ser superados en forma local.

No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , pudiendo ser superados en forma puntual.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h .

Mientras que las áreas correspondientes al este de Mendoza y San Luis serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h .

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN