Asesinaron a un productor rural delante de su esposa en medio de un violento robo en Corrientes

Un productor rural de 75 años fue aseisnado en su estancia de Corrientes , delante de su esposa, en medio de un violento robo .

El dramático hecho ocurrió el viernes por la noche en el paraje Yurucuá, localidad de La Cruz, en el sur de la provincia. Hasta allí llegaron los tres delincuentes armados.

El ataque ocurrió cuando la víctima y su mujer de 72 años cerraban los portones de la estancia. Fue en ese momento cuando los ladrones, que estaban encapuchados y vestidos con ropa de trabajo, los sorprendieron.

Casi sin mediar palabra, los delincuentes le dispararon dos veces al hombre: una en el pecho y la otra en la pierna. Además, lo golpearon en la cabeza. La víctima murió en el acto. Su esposa, por otro lado, fue reducida y encerrada en una habitación.

Tras ello, los asaltantes recorrieron la casa y se llevaron $2.400.000 en efectivo. También se robaron la camioneta Ford Ranger gris del productor, la cual usaron para escapar y luego abandonaron cerca de la localidad de Yapeyú.

Durante la huida, los asaltantes tiraron los celulares de la pareja en un balde con agua, lo que provocó que se demore el llamado a la Policía.

La mujer, que permaneció encerrada durante varias horas, salió de la estancia a la mañana siguiente y caminó hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda. Fue un vecino quien la asistió y contactó a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró la brutal escena y la presencia de cartuchos de escopeta calibre 16 en un lavatorio.

Luego del hallazgo de la camioneta, se desplegó un operativo policial en la región para intentar dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos. El caso fue caratulado como “homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda”. La investigación está a cargo de la comisaría de La Cruz junto a la fiscalía de turno, según precisaron los medios locales.

Luego de que se conociera la noticia, la Sociedad Rural de La Cruz emitió un comunicado. “La Sociedad Rural de La Cruz manifiesta su más enérgico repudio ante el lamentable y violento hecho ocurrido, que terminó con la vida de un productor agropecuario de nuestra comunidad”, comenzó el texto.

“Este acto de extrema gravedad no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social”, sumaron.

Además, el gremio agropecuario reclamó la captura de los homicidas: “Solicitamos a las autoridades competentes el pronto y total esclarecimiento de lo sucedido, así como el accionar firme de la Justicia para que los responsables sean identificados y reciban la sanción que corresponde”.

Por último, pidieron mayor seguridad en el ámbito rural: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros productores y con la necesidad urgente de garantizar condiciones de seguridad que permitan desarrollar nuestras actividades en un marco de tranquilidad y respeto”.

Fuente: TN