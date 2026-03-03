Poner papel aluminio en la rejilla de la ducha: para qué sirve y cuándo hacerlo

El mal olor que sale de la rejilla de la ducha es uno de los problemas más comunes que muchas veces no se sabe cómo combatir. Sin embargo, existe un truco para solucionarlo: poner papel aluminio .

El secreto está en que este producto funciona como una barrera temporal. Aunque no lo soluciona de raíz, pero puede servir igualmente.

Es importante no dejar el papel aluminio puesto de forma permanente ni tapar completamente el desagüe, porque puede impedir el correcto drenaje y empeorar el problema.

Fuente: TN