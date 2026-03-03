Video: un hombre fue asesinado a tiros en medio de una disputa barrial en Lanús

NACIONALES

Dos bandas criminales protagonizaron una pelea a tiros en la calle en el barrio de Villa Jardín, partido de Lanús. El enfrentamiento armado resultó con la muerte de un joven .

Todo ocurrió el domingo en la esquina de la calle Potosí y Emilio Castro , por un conflicto de vieja data entre dos miembros de la banda “Los Vinchucas” y Tiziano Meza , un joven de 22 años que discutía con ellos.

En ese momento, uno de los involucrados sacó un arma y disparó , a la par que otros respondían con más tiros. La dramática escena fue presenciada por varios vecinos, que grabaron la pelea en medio de la desesperación y luego publicaron los videos en redes sociales.

Finalmente, con una pistola 9mm , uno de los criminales le disparó en el pecho a Meza , que se desplomó en el piso y fue asistido de urgencia por la gente del barrio. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde constataron su muerte a poco tiempo de ingresar al centro médico.

De acuerdo a lo que informó Mediodía Noticias , el conflicto que desencadenó el hecho había comenzado el sábado a la mañana, por una discusión entre los tres miembros de las bandas, que según trascendió, estarían dedicadas al presunto robo de autos en el barrio .

Hasta el momento, los atacantes no fueron identificados y permanecen prófugos. La causa fue caratulada como homicidio e interviene la UFI N°7 de Lanús , que sigue avanzando en la investigación para esclarecer los hechos.

Fuente: TN