Poner cáscaras de limón en las rejillas de ventilación: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

El hogar acumula olores de manera constante por la cocina, la humedad o la circulación del aire. Muchas veces, esos aromas quedan atrapados en lugares poco visibles, como las rejillas de ventilación, desde donde pueden expandirse por los ambientes.

En este contexto, especialistas en limpieza natural y mantenimiento del hogar recomiendan un truco simple y económico: poner cáscaras de limón en las rejillas de ventilación para refrescar el aire y neutralizar malos olores de forma natural.

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades desodorizantes y antibacterianas. Estos compuestos ayudan a neutralizar bacterias responsables de los malos olores y aportan un aroma fresco en espacios cerrados.

Cuando se colocan en las rejillas de ventilación , las cáscaras liberan lentamente su fragancia natural. Al circular el aire, el aroma se distribuye por el ambiente y ayuda a refrescar la casa.

Especialistas en limpieza ecológica explican que el limón:

Por estas razones, se convirtió en un recurso simple para mejorar el olor del hogar sin utilizar productos químicos ni aromatizantes artificiales.

Los especialistas recomiendan cambiar las cáscaras cada dos o tres días , ya que con el tiempo pierden sus aceites esenciales y dejan de liberar aroma.

También es aconsejable limpiar las rejillas de ventilación periódicamente para evitar la acumulación de polvo o grasa que pueda generar olores.

Gracias a estas propiedades, el limón se consolidó como un aliado práctico en la limpieza doméstica. Usado de manera regular, puede ayudar a mantener los ambientes más frescos y agradables de forma simple y económica.

Fuente: TN