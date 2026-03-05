Colocar un diente de ajo dentro de una bolsa en la cartera: por qué lo recomienda el Feng Shui

Colocar un diente de ajo dentro de una bolsa en la cartera es una práctica que muchas personas incorporan como parte de rituales energéticos y creencias vinculadas al Feng Shui y a la protección contra energías negativas. La cartera, asociada al dinero, los objetos personales y el movimiento cotidiano, es considerada un punto clave para trabajar intenciones relacionadas con la prosperidad y la seguridad energética.

Por ese motivo, especialistas en Feng Shui y tradiciones energéticas orientales recomiendan un gesto simple y simbólico: colocar un diente de ajo dentro de una pequeña bolsa en la cartera, con la intención de proteger la energía personal y evitar bloqueos en el plano económico.

Dentro del Feng Shui, el ajo es considerado un elemento con fuerte capacidad de protección energética. Tradicionalmente se lo vincula con la purificación, la defensa contra energías negativas y la limpieza de ambientes y objetos personales.

Al llevarlo dentro de la cartera, se busca que esa energía protectora acompañe a la persona durante sus actividades diarias, especialmente en lugares donde circula mucha gente o se toman decisiones relacionadas con el dinero.

Según estas creencias, portar un elemento natural con propiedades protectoras ayuda a bloquear influencias negativas, reforzar la sensación de seguridad y mantener equilibrada la energía personal.

Desde una mirada energética, este gesto también busca evitar que la energía del dinero se disperse o se vea afectada por tensiones externas, algo que dentro del Feng Shui se considera clave para mantener la prosperidad.

Así, se presenta como un ritual sencillo, simbólico y accesible para quienes buscan proteger su energía y cuidar su economía cotidiana.

