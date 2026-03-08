PINAMAR: Dejó una ventana abierta, entraron mientras dormía y se llevaron dinero

ZONALES





Una mujer denunció que delincuentes ingresaron durante la madrugada a la casa donde se encuentra vacacionando en Pinamar y le sustrajeron una importante suma de dinero mientras dormía junto a su familia.





Según consta en la denuncia, la víctima, una mujer de 58 años, llegó a la ciudad a principios de mes y alquiló una casa en la zona de Argos al 3000.





De acuerdo a su relato, cerca de la medianoche se fue a dormir junto a sus familiares. Sin embargo, al despertarse alrededor de las 10 de la mañana, advirtió que varias pertenencias se encontraban desordenadas dentro de la vivienda.





Al revisar el lugar constató el faltante de $770.000 en efectivo.





Según indicó, al momento de acostarse había quedado una ventana trasera abierta, circunstancia que habría sido aprovechada por los autores para ingresar al inmueble sin ejercer violencia.





El hecho fue denunciado en la comisaría de Pinamar y quedó caratulado como hurto.